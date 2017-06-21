21 июня 2017, 14:01Общество В Пензе микрофинансовую организацию оштрафовали за ежедневные пени в 6% В Пензе микрофинансовую организацию (МФО) оштрафовали за то, что ее договоры с клиентами не соответствуют законодательству.

Как следует из материалов дела, размещенных на сайте Арбитражного суда Пензенской области, на МФО в управление Роспотребнадзора пожаловались ее клиенты. После проверки выяснилось, что договоры потребительского микрозайма не соответствуют закону и ущемляют права потребителей.

В частности, по условиям договоров от 15 мая 2016 и от 21 июля 2016, устанавливалась ставка в 730% годовых, предусматривалась ответственность клиентов в виде начисления пени в размере 6% в день от суммы задолженности, кроме того, документы не содержали условий о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований). Последние два пункта являются нарушением федерального закона «О потребительском кредите (займе)», отметили в пресс-службе управления.

30 ноября 2016 года сотрудник Роспотребнадзора вынес постановление о привлечении МФО к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

«Суд считает обоснованными выводы управления Роспотребнадзора по Пензенской области в части, касающейся несоответствия мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского микрозайма, установленными вышеуказанными договорами, требованиям Закона о потребительском кредите. Вместе с тем, вывод обжалуемого постановления об отсутствии в договорах потребительского микрозайма условий о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору, не основан на фактических обстоятельствах. [...] При таких обстоятельствах административный орган правомерно установил состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2 статьей 14.8 КоАП РФ, а именно – включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, в части включения в договоры мер ответственности, не соответствующих требованиям закона о потребительском кредите», - сообщается на сайте Арбитражного суда Пензенской области.

С таким решением предприниматель не согласился и обратился с заявлением об оспаривании постановления.

«По мнению общества [с ограниченной ответственностью], обжалуемое постановление вынесено при отсутствии события и состава административного правонарушения, так как условия, ущемляющие права потребителей, не действовали и были отменены в одностороннем порядке 01.08.2016 г. Кроме того, общество считает совершенное правонарушение малозначительным», - следует из материалов дела.

Однако суд не нашел оснований для удовлетворения апелляции и оставил решение без изменения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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