20 июня 2017, 15:30Общество В Пензе Михаил Бабич примет участие в открытии центра «Дом Вероники» 21 июня в Пензе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», откроет пансионат для молодых людей с инвалидностью стационарного типа «Дом Вероники» и проведет совещание по вопросу организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО.

Участниками мероприятий станут министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также руководители региональных органов власти.

«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» создали в 2003 году. Он оказывает услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания несовершеннолетним, в т.ч. детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет.

На базе учреждения планируется создать «Межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних», который призван совершенствовать механизмы своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи. В их числе - и дети с расстройствами аутистического спектра, с тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата», - сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Также предполагается строительство и оснащение новых корпусов с водолечебницей и корпуса на 34 места для пребывания матерей с детьми.

Напомним, «Дом Вероники» это активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности, лишенных родительского попечения. Его создали в рамках развития социально-образовательного проекта некоммерческой организации «Квартал Луи».

Центр будет действовать по трем направлениям: «сопровождаемое проживание», «сопровождаемое образование» и «сопровождаемое трудоустройство», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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