08 июня 2017, 15:02Культура В Пензе мероприятия в честь Дня города продлятся 4 дня Пенза готовится отметить день России и День города. Праздничные мероприятия начнутся 9 и продолжатся до 12 июня.

В разных районах города откроется 100 тематических локаций. Основные мероприятия, само собой, пройдут в центре Пензы.

«Из крупного и основного, конечно, - выпуск артинстутита, парад молодежи и студентов, парад колясок, акция «В ожидании чуда», детские тематические локации на Юбилейной площади около новой филармонии», - рассказала начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

На Юбилейной площади будет работать пункт спецпогашения, организованный Почтой России. Оттуда каждый сможет отправить открытку с пейзажами Пензы в любую точку мира.

В завершении празднования пензенцев ждет красочный салют, который, как и на 9 мая, можно будет посмотреть с Юбилейной площади.

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