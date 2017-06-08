В Пензе мероприятия в честь Дня города продлятся 4 дня

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 июня 2017, 15:02Культура
Пенза готовится отметить день России и День города. Праздничные мероприятия начнутся 9 и продолжатся до 12 июня.
В разных районах города откроется 100 тематических локаций. Основные мероприятия, само собой, пройдут в центре Пензы.
«Из крупного и основного, конечно, - выпуск артинстутита, парад молодежи и студентов, парад колясок, акция «В ожидании чуда», детские тематические локации на Юбилейной площади около новой филармонии», - рассказала начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
На Юбилейной площади будет работать пункт спецпогашения, организованный Почтой России. Оттуда каждый сможет отправить открытку с пейзажами Пензы в любую точку мира.
В завершении празднования пензенцев ждет красочный салют, который, как и на 9 мая, можно будет посмотреть с Юбилейной площади.
Возрастные ограничения всех мероприятий 0+.
08 июня 2017, 19:27В Пензенской области отремонтируют больше школ,чем планировалось
08 июня 2017, 19:17В Кузнецком районе отметили лучших работников социальной сферы
08 июня 2017, 19:03В Пензе объяснили, куда исчезла остановка с ул. Калинина
08 июня 2017, 18:06Кабельский попросил не превращать обучение плаванию в показуху
08 июня 2017, 18:02Пензенские водители украли две маршрутки, чтобы оплатить долги
08 июня 2017, 17:58В пензенском зоопарке устроили показательные кормления животных
08 июня 2017, 17:51Пензенцы могут сообщить о проникновениях на крыши по «горячей линии»
08 июня 2017, 17:46Пензенские соцработники отмечают профессиональный праздник