В Пензе мэрия заключила новый договор с бизнесменом Алиной Есебуа

19 февраля 2020, 16:07Бизнесновости
В Гордуме Пензы 19 февраля на заседании постоянной комиссии вновь продолжилось обсуждение ситуации вокруг здания, которое отреставрировала предприниматель Алина Есебуа, разместив в нем гостиницу и общепит.
Депутат Сергей Лукичев задал риторический вопрос начальнику городского управления муниципального имущества Ирине Кочетковой о том, как могут способствовать такие привлечению инвестиций в областной центр. Женщина вложила средства на ремонт здания, но договор аренды мэрия продлевать с ней не стала.
«Когда стало ясно, что администрация не будет продлевать договор аренды, бизнесмен уже вложил в него свои средства», - добавил он.
«Наше управление не уполномочено давать пояснений по инвестициям. По Алине Есебуа - решение принято о заключении договора на новый срок, предприниматель разобралась в ситуации, заключила договор с нами и претензий не имеет каких-либо», - ответила Ирина Кочеткова.
Лукичев также спросил, можно ли тогда вывести здание из списка по приватизации на этот год?
«Решение принимает пензенская Гордума», - сказала она.
Депутаты попросили подготовить соответствующие документы.
Напомним, ранее с требованием разобраться в ситуации к мэрии обратился губернатор Иван Белозерцев, который лично встретился с бизнесменом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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