В Пензе мэрия просит убрать «подснежники» со стоянок вдоль дорог

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23 ноября 2017, 17:59Общество
Припаркованные автомобили вдоль дорог Пензы мешают в проведении благоустройства улично-дорожной сети в зимнее время.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, работники дорожного хозяйства не могут выполнить качественно и в полном объеме уборку дороги из-за автомобилей, которые оставили на длительное время.
Постоянными местами стоянки в Пензе являются проезжие части дорог на проспекте Строителей, проспекте Победы, на улицах Клары Цеткин, Тернопольской, Коммунистической. Согласно ПДД, водители оставляют свои автомобили в этих местах в рамках закона, однако транспортные средства препятствуют механизированной уборке улиц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Администрация города обращается к владельцам легковых и грузовых автомобилей с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющее хранить автомобиль без создания помех в организации благоустройства территории города», - отметили в пресс-службе.
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