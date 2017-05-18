В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консультаций

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18 мая 2017, 15:08Общество
В Железнодорожном районе Пензы проходят бесплатные юридические консультации.
В Железнодорожном районе рядом с домом № 9 по ул. Антонова проводились бесплатные юридические консультации с жителями, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В ходе мероприятия жители получили ответы на вопросы относительно работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт и по вопросам благоустройства.
Задать вопросы также можно с 17 до 19 часов в следующие дни:
23 мая - ул. Чаадаева, 107
30 мая - ул. Саранская, 7
06 июня - ул. Герцена, 12
13 июня - ул. Дружбы, 9
20 июня - ул. Кл. Цеткин, 25
27 июня - ул. Ушакова, 30
4 июля - ул. Ново-Казанская, 2,2а,4
11 июля - ул. Антонова, 5
18 июля - ул. ул. Чехова, 46
25 июля - ул. Кл. Цеткин, 59
1 августа - школа № 43, ул. Парковая, 2
8 августа - школа № 8, ул. Касаткина, 8
15 августа - ул. Егорова, 20
22 августа - ул. Кулакова, 15
29 августа - ул. Чапаева, 73.
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