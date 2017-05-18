18 мая 2017, 15:08Общество В Пензе мэрия обнародовала расписание бесплатных юридических консультаций В Железнодорожном районе Пензы проходят бесплатные юридические консультации.

В Железнодорожном районе рядом с домом № 9 по ул. Антонова проводились бесплатные юридические консультации с жителями, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В ходе мероприятия жители получили ответы на вопросы относительно работы управляющих компаний, управления многоквартирными домами, начислений в квитанциях, оплаты за капитальный ремонт и по вопросам благоустройства.

Задать вопросы также можно с 17 до 19 часов в следующие дни:

23 мая - ул. Чаадаева, 107

30 мая - ул. Саранская, 7

06 июня - ул. Герцена, 12

13 июня - ул. Дружбы, 9

20 июня - ул. Кл. Цеткин, 25

27 июня - ул. Ушакова, 30

4 июля - ул. Ново-Казанская, 2,2а,4

11 июля - ул. Антонова, 5

18 июля - ул. ул. Чехова, 46

25 июля - ул. Кл. Цеткин, 59

1 августа - школа № 43, ул. Парковая, 2

8 августа - школа № 8, ул. Касаткина, 8

15 августа - ул. Егорова, 20

22 августа - ул. Кулакова, 15

29 августа - ул. Чапаева, 73.

Общество

просмотров 77

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_zheleznodorozhnom_rayone_organizovanny_besplatnye_yuridicheskie_konsultatsii_/