13 января 2017, 19:45Общество В Пензе медиум и психолог высказали мнения о святочных гаданиях 12 дней между Рождеством и Крещением Господним - Святки. На Руси они считались особенными, древние славяне устраивали веселые пиршества, колядовали и гадали. Последнее популярно и в наши дни.

Узнать ответы на волнующие вопросы по раскладке карт, увидеть судьбу в зеркале, с помощью свечей, воска и воды погадать на любовь, друзей, здоровье или путешествия. Заглянуть в будущее мечтает каждый, и способов для этого огромное количество.

Наиболее благоприятным временем для гадания всегда являлись святочные дни. Считалось, что промежуток между Рождеством и Крещением - наиболее опасный период, когда нечистая сила особенно сильна. Попытки узнать свою судьбу с помощью магии уходят корнями в глубокую древность. Упоминания о различных способах гаданий обнаруживаются в старинных манускриптах Древнего Рима, Египта, Греции. Таким образом, в самой сущности человека заложено желание увидеть свое будущее и, при возможности, с помощью магических приемов изменить его.

Тогда чаще гадали не сами, а обращались к «специалистам». Ясновидцы и ворожеи остались и сейчас. О современных пензенских экстрасенсах зрители телеканала «Экспресс» знают благодаря проекту «Иные люди» (16+). По словам участницы программы, медиума Златы Дмитрук, среди гаданий действительно есть опасные.



«Зеркальные гадания я бы сразу отбросила, потому что зеркало несет очень много информации, а это нежелательно. То есть это своеобразный портал. С зеркалами я бы не советовала вообще гадания. Это не очень хорошо, потому что может быть расслоение человека, и какая-то часть может в зеркале остаться, а можно оттуда что-то вынуть», - рассказала она.

Согласно религиозным догмам, гадание - явление из разряда дьявольских и нечистых. По мнению психологов, опасность предсказаний заключается в том, что можно запрограммировать себя на определенную судьбу. Мысль, как говориться, материальна.



«В каком-то смысле, наверное, речь может идти о самопрограммировании. Материализация мыслей носит характер разделения ответственности между человеком и некими внешними силами, прогнозами, обстоятельствами. Действительно, часть ответственности с себя снимаю, говоря, мне нагадали, или так сложились звезды», - сказал психолог Всеволод Константинов.

Тем, кто все-таки не хочет изменять традиции погадать в святочные дни, специалисты советуют превратить это занятие в игру. Зеркалам и картам лучше предпочесть книгу, или даже радио и телефон. Например, нужно просто включить радиоприемник и прослушать строчку песни, которая зазвучит. Она и является предсказанием.

Гадание по книге известно практически всем: подумайте о желаемом, выберите страницу и строку, открывайте и интерпретируйте, но обязательно с положительной стороны.

Общество

просмотров 205