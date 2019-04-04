04 апреля 2019, 10:02Криминал

В Пензе мать заставляла ребенка попрошайничать - прокуратура

46-летнюю жительницу Пензы подозревают в вовлечении ребенка в попрошайничество.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина не занимается воспитанием и развитием своей дочери и систематически вовлекает ее в попрошайничество на улицах города. Девочка не посещает школу. В марте она просила милостыню возле торговых центров.

На женщину возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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