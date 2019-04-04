В Пензе мать заставляла ребенка попрошайничать - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина не занимается воспитанием и развитием своей дочери и систематически вовлекает ее в попрошайничество на улицах города. Девочка не посещает школу. В марте она просила милостыню возле торговых центров.

На женщину возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры области, пишет ИА «Пенза-Пресс».