В Пензе мать заставляла ребенка попрошайничать - прокуратура

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04 апреля 2019, 10:02Криминал
46-летнюю жительницу Пензы подозревают в вовлечении ребенка в попрошайничество.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина не занимается воспитанием и развитием своей дочери и систематически вовлекает ее в попрошайничество на улицах города. Девочка не посещает школу. В марте она просила милостыню возле торговых центров.
На женщину возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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