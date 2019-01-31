В Пензе мать и сына задержали с партией наркотиков

В Пензе по подозрению в распространении наркотиков задержаны жители Никольска - молодой человек и его мать. Во время досмотра их автомобиля правоохранители нашли несколько килограммов запрещенных веществ.

Как и положено, полицейские досмотрели автомобиль в присутствии двух понятых. Несмотря на предпринятые задержанными меры конспирации, они быстро нашли в салоне пакет с запаянными свертками. Позже экспертиза подтвердит, что это наркотики.

То, что это запрещенные вещества, признался и сам молодой человек. Он был задержан как раз в момент создания очередного тайника. Стражи порядка об этом знали и ждали злоумышленника в лесополосе Железнодорожного района Пензы. О том, что там периодически появляются неизвестные и странно ведут себя, в полицию сообщили сознательные граждане. К удивлению оперативников, сообщником 27-летнего мужчины оказалась его родная мать.

«Всего у подозреваемых изъято более трех килограммов наркотиков, это приблизительно 15 тысяч разовых доз. В отношении сына была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, матери - подписка о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Распространители наркотиков занимались незаконной деятельностью полтора месяца. Они покупали в Пензе оптовую партию наркотиков, увозили ее в Никольск, там фасовали и снова возвращались в областной центр, чтобы сделать закладки.

Желание легкой наживы может обойтись им в многолетний тюремный срок - санкция 228 статьи Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.