30 октября 2017, 16:32Образование В Пензе мастерство учителей повысят на авторских семинарах В Пензе 31 октября стартует пилотный муниципальный образовательный проект по повышению мастерства учителей-предметников «Авторские семинары».

По словам начальника управления образования города Пензы Юрия Голодяева, авторские семинары по отдельным предметам – новая форма работы с учителями.

«Каждый педагог раз в пять лет в обязательном порядке должен пройти курсы повышения квалификации. Но этого не всегда достаточно, поскольку программы меняются очень быстро. Работа проводится большая, тем не менее, есть еще, над чем подумать и что усовершенствовать. Авторские семинары направлены на повышение теоретического и практического уровней подготовки учителя, в умении решать задачи и отвечать на вопросы, в том числе - и для подготовки к ЕГЭ», - рассказал он.

Юрий Голодяев отметил, что подобный опыт уже был в Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Три-четыре года назад по всей России резко упал средний балл по физике. Видимо, были выбраны очень сложные задания. Тогда был проведен аналог таких семинаров. Целый год несколько раз в месяц учителя физики занимались с коллегами, которые умели решать задачи повышенной сложности. Результат получили хороший», - сообщил начальник управления образования.

Учитель математики пензенской школы №20, руководитель авторских семинаров Олег Мандрыченко подчеркнул, что лучше заранее заниматься подготовкой, чтобы не получилось как с физикой.

«С математикой в Пензе - все более-менее прилично. Средний бал в городе всегда был выше, чем по России, начиная с 2003 года. Но лучше заранее делать подготовку, чтобы в срочном порядке не исправлять какие-то вещи. Есть задания, которые не все учителя решают, они рассчитаны, в основном, на неординарных ребят, вызывают трудности и у детей, а иногда и учителей. Это нормально», - сказал он.

«Привлекаются ведущие педагоги города. Критерии отбора - они за 30 минут решают ЕГЭ на 100 баллов. Чтобы на авторских семинарах побывали учителя практически по всем предметам, в муниципальном бюджете в 2017 году на это заложены средства. Это не контрольная проверка для учителей, они участвуют по желанию», - рассказал Юрий Голодяев.

Проект рассчитан на один год, он подготовлен по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Первыми руководителями авторских семинаров в Пензе стали 20 преподавателей. С 31 октября по 3 ноября, в дни осенних каникул, будут заниматься девять групп по восьми предметам, всего – 220 учителей. Для каждой группы педагогов будет формироваться авторская программа, сообщил он.

Образование

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