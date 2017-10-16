16 октября 2017, 19:13Общество В Пензе массажисты соревновались в профмастерстве В Пензе прошел Международный фестиваль-чемпионат массажа «Артмасс-2017». В течение двух дней специалисты со всей России и нескольких зарубежных стран состязались в мастерстве. В Пензе фестиваль проходит во второй раз. Для гостей форума также организовали выставку экопродукции, а также провели спортивные и бьюти мастер-классы.

Расслабляющая музыка и еще более расслабляющие прикосновения. Десятки массажистов буквально на пальцах объясняли все тонкости науки релаксации. И в очередной раз доказывали, что массаж - это настоящее искусство. Около 150 человек стали участниками Международного фестиваля-чемпионата «Артмасс». Специалисты с разным опытом из России и зарубежных стран решили побороться в профмастерстве. Соревнования прошли в пяти номинациях - по видам массажа: «Академический», «Локальный», «Полиинструментальный», «Авторский» и «Целевой».

«Массажем я занимаюсь уже второй год. В 2017 году я решила попробовать что-то новое и взяла программу лица, то есть номинация у меня получилась - «Локальный». Ориентация идет на релакс, моя задача - расслабить принимающего, доставить ему эстетическое удовольствие и уже второстепенная задача - разгладить мимические морщины и улучшить кровоток», - рассказала участник фестиваля-чемпионата «Артмасс-2017» Ирина Кузнецова.

Такой фестиваль проходит в Пензе во второй раз. Организаторы называют его праздником, посвященному заботе о себе. Так, помимо соревнований, для гостей работали различные площадки: выставки экопродукции, зоны красоты, мастер-классы спортивных секций и показательные выступления.

«Мне кажется, что в Пензенской области есть очень большой потенциал для развития массажа, разных оздоровительных практик, физической культуры и спорта. Фестиваль - это массаж в массы: здоровый образ жизни, правильное питание - для того, чтобы люди приходили, все это видели, начинали этим пользоваться, чтобы быть здоровым долгие годы», - отметил директор Международного альянса массажистов «Артмасс» Александр Терентьев.

Помощь в организации фестиваля оказал пензенский журнал «Телесемь». Еженедельник вместе со своими партнерами подготовил много сюрпризов: полезные продукты, посуду, в том числе для спортивного питания, подарочные сертификаты и свежие номера телегида.

«Журнал «Телесемь» постоянно принимает участие в крупных городских мероприятиях. Мы приглашаем для сотрудничества наших партнеров, читателей. Все, кто приходит на такие мероприятия, имеет возможность принять участие в розыгрыше подарков от нас и наших партнеров. Для этого всего лишь нужно купить свежий номер журнала «Телесемь», получить гарантированный подарок и купон на розыгрыш призов», - пояснила бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

У тех, кто не смог получить призы от журнала «Телесемь» в этот раз, есть еще много возможностей. Телегид запустил новый проект, посвященный Дню матери. Участников ждут вкусные и полезные подарки. А участники фестиваля-чемпионата массажа своих подарков уже дождались. Призовой фонд в 2017 году составил 200 тысяч рублей. Его распределили между 15 призерами и победителями в каждой из номинаций.

Общество

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