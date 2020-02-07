В Пензе машины забились под Бригадирский мост

07 февраля 2020, 17:59Происшествия
В Пензе под Бригадирским мостом днем 7 февраля произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что машины столкнулись примерно в 12:30.
«Бодрое стоялово», - пошутил автор поста.
Судя по фото, столкнулись фура и две легковушки. В комментариях пользователи предположили, что одна из машин решила пойти на обгон, но ей не удалось этого сделать.
«Выглядит жутко», - написал Александр.
«Я так понял часа два еще там не проехать?» - спросил Андрей.
Насколько большая пробка и пострадал ли кто-то в результате аварии – неизвестно. Официальной информации о ДТП нет.
Инспекторы просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения и рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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