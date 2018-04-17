В Пензе нелегальные такси предложили отправлять на штрафстоянку

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун провел прием граждан в Шемышейском районе. В разговоре с людьми участвовали также глава администрации района Владимир Фадеев и представители общественного совета при региональном управления МВД. За помощью к руководителю ведомства обратились пять человек.

Их волновали разные вопросы. Некоторые касались лично граждан. Так, одна из посетительниц пожаловалась, что ее обманула на 18 тысяч рублей жительница Ставропольского края, обещавшая праздник детям. Вадим Ковтун поручил подчиненным провести дополнительные мероприятия по ее поиску.

Другой человек обратился с проблемой нелегальных таксистов. Мужчина посетовал, что они мешают работе легальных перевозчиков и не платят налоги. При этом качество их услуг оставляют желать лучшего. Исполняющий обязанности начальника управления МВД взял этот вопрос на контроль, ответив, что правоохранительное ведомство выступит с законодательной инициативой в региональном парламенте.

«Сейчас мы проанализируем ситуацию по Пензенской области, если обнаружим рост таких нарушений, подготовим письмо в ЗакСобр, чтобы они навели справки по этому поводу», - сказал врио начальника управления МВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

Полицейские предложат депутатам внести еще одну поправку - чтобы на время разбирательства машина находилась на штрафстоянке. По мнению Вадима Ковтуна, это будет еще одним рычагом в борьбе с нелегальными перевозчиками. В целом, прием граждан продлился более двух часов.