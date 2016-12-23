В Пензе машину из-за прорыва трубы затапливает водой

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23 декабря 2016, 15:35Общество
В Пензе на теплотрассе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
По словам очевидца, инцидент произошел на ул. Терновского, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по фото, которое выложил подписчик группы, возле трубы во время коммунальной аварии стоял автомобиль, который, по словам пензенца, «идет ко дну».
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