23 декабря 2016, 15:35Общество

В Пензе машину из-за прорыва трубы затапливает водой

В Пензе на теплотрассе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

По словам очевидца, инцидент произошел на ул. Терновского, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по фото, которое выложил подписчик группы, возле трубы во время коммунальной аварии стоял автомобиль, который, по словам пензенца, «идет ко дну».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live
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