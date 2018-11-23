В Пензе машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов – очевидцы

23 ноября на улице Коммунистической в Пензе произошло серьезное ДТП. Об этом в Сети написали горожане.

Авария произошла утром. По словам очевидцев, Lada Granta, за рулем которой находилась автоледи, вылетела на тротуар, сломав ограждение, и сбила несколько человек. Показания очевидцев разняться, кто-то пишет, что пешеходов было двое, другие – трое. Однако все сошлись в том, что женщина, которая была среди сбитых, не смогла подняться.

«Одна женщина не могла даже встать, он [автомобиль] ее переехал всеми колесами», - заявил свидетель аварии.

Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».