23 ноября 2018, 15:06Происшествия

В Пензе машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов – очевидцы

23 ноября на улице Коммунистической в Пензе произошло серьезное ДТП. Об этом в Сети написали горожане.

Авария произошла утром. По словам очевидцев, Lada Granta, за рулем которой находилась автоледи, вылетела на тротуар, сломав ограждение, и сбила несколько человек. Показания очевидцев разняться, кто-то пишет, что пешеходов было двое, другие – трое. Однако все сошлись в том, что женщина, которая была среди сбитых, не смогла подняться.

«Одна женщина не могла даже встать, он [автомобиль] ее переехал всеми колесами», - заявил свидетель аварии.

Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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