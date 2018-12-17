В Пензе машина влетела в дерево. ВИДЕО

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17 декабря 2018, 14:36Происшествия
В Сети появилась видеозапись аварии около Митрофановского кладбища в Пензе.
Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Ново-Тамбовской. Автомобиль на скорости врезался в дерево, слышен звук от удара. Неизвестно, пострадал кто-то в ДТП или нет.
Автор поста отметил, что авария произошла из-за того, что машину занесло.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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