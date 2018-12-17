17 декабря 2018, 14:36Происшествия

В Пензе машина влетела в дерево. ВИДЕО

В Сети появилась видеозапись аварии около Митрофановского кладбища в Пензе.

Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Ново-Тамбовской. Автомобиль на скорости врезался в дерево, слышен звук от удара. Неизвестно, пострадал кто-то в ДТП или нет.

Автор поста отметил, что авария произошла из-за того, что машину занесло.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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