В Пензе машина влетела в дерево. ВИДЕО

В Сети появилась видеозапись аварии около Митрофановского кладбища в Пензе.

Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Ново-Тамбовской. Автомобиль на скорости врезался в дерево, слышен звук от удара. Неизвестно, пострадал кто-то в ДТП или нет.

Автор поста отметил, что авария произошла из-за того, что машину занесло.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».