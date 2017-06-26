В Пензе машина утонула в яме на дороге. ВИДЕО

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26 июня 2017, 14:09Общество
В Пензе машина утонула в яме, которая скрывалась под гигантской лужей.
Видео, свидетельствующее об инциденте, появилось на хостинге YouTube. По словам автора ролика, случай произошел на ул. Кирпичной.
На кадрах видно, что полдороги оказалось в тот день под водой из-за прошедшего дождя, яму невозможно было заметить, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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