26 июня 2017, 14:09Общество В Пензе машина утонула в яме на дороге. ВИДЕО В Пензе машина утонула в яме, которая скрывалась под гигантской лужей.

Видео, свидетельствующее об инциденте, появилось на хостинге YouTube. По словам автора ролика, случай произошел на ул. Кирпичной.

На кадрах видно, что полдороги оказалось в тот день под водой из-за прошедшего дождя, яму невозможно было заметить, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=24_Q8oBjsps