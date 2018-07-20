В Пензе машина свадебного кортежа попала в жуткую аварию. ФОТО и ВИДЕО

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20 июля 2018, 16:38Происшествия
В Заводском районе города Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла днем 20 июля на улице Беляева. Одна из машин ехала в свадебном кортеже.
«Столкнулись Nissan Almera и BMW пятой серии из свадебного кортежа», - добавил автор.
Еще один очевидец произошедшего опубликовал в комментариях видеозапись момента ДТП.
О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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