В Пензе машина свадебного кортежа попала в жуткую аварию. ФОТО и ВИДЕО

В Заводском районе города Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла днем 20 июля на улице Беляева. Одна из машин ехала в свадебном кортеже.

«Столкнулись Nissan Almera и BMW пятой серии из свадебного кортежа», - добавил автор.

Еще один очевидец произошедшего опубликовал в комментариях видеозапись момента ДТП.

О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».