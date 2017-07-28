В Пензе маршруты №149 и №130 изменят схему движения

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 июля 2017, 11:04Общество
Пензенцев предупреждают об изменении схемы движения двух маршрутов общественного транспорта.
По информации регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики, с 1 августа перекроют движение транспорта по улице Сухумской в Пензе до ул. Радужная села Засечное в связи с проведением капитального ремонта дороги, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Заезд и выезд из Спутника маршрутами №130 и №149 будет осуществляться по улицам Петровская, Мясницкая, Звездная, Светлая.
«На время проведения дорожных работ из схем движения автобусов исключена остановка на ул. Радужная, 13. Дополнительно организованы остановочные пункты на ул. Светлая, 5 и 8», - сообщает пресс-служба министерства.
28 июля 2017, 12:37Кувайцев поздравил пензенцев с Днем крещения Руси
28 июля 2017, 12:07В Пензе усилят контроль за соблюдением чистоты
28 июля 2017, 11:54Иван Фирюлин: Мы всегда готовы оказать поддержку развития промышленности
28 июля 2017, 11:39На региональные выборы в ЗакСобр ЕР выдвинула 1265 кандидатов
28 июля 2017, 11:04В Пензе маршруты №149 и №130 изменят схему движения
28 июля 2017, 10:38Кувайцев поручил устранить провалы на дорогах
28 июля 2017, 10:04Пензенцы сообщают о сбитом мотоциклисте
28 июля 2017, 09:42В Пензе в ночном пожаре пострадали люди