В Пензе маршрутка пролетела на «красный». ВИДЕО

Подписчик группы «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте» разместил запись инцидента, который произошел 16 июля на проспекте Победы. На кадрах видно, как автомобили остановились у светофора, так как на нем загорелся «красный», однако водитель маршрутки проигнорировал запрещающий сигнал и пронесся вперед.

«Маршрутка №75 летает на «красный», ладно бы один, но там же люди сидят», - отметил автор поста.

Согласно КоАП, за проезд на красный сингал водителю грозит штраф в 1000 рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».