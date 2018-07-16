В Пензе маршрутка пролетела на «красный». ВИДЕО

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16 июля 2018, 14:06Общество
В Сети появилась видеозапись опасного маневра водителя пензенской маршрутки.
Подписчик группы «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «ВКонтакте» разместил запись инцидента, который произошел 16 июля на проспекте Победы. На кадрах видно, как автомобили остановились у светофора, так как на нем загорелся «красный», однако водитель маршрутки проигнорировал запрещающий сигнал и пронесся вперед.
«Маршрутка №75 летает на «красный», ладно бы один, но там же люди сидят», - отметил автор поста.
Согласно КоАП, за проезд на красный сингал водителю грозит штраф в 1000 рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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