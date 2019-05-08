В Пензе маршрутка и микроавтобус устроили соревнования на дороге

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08 мая 2019, 10:32Общество
Кто первый? В Сети появилось видео, на котором пензенские водители соревнуются за лидерство на дороге.
Судя по кадрам, инцидент произошел на проспекте Победы. Машины стояли на светофоре перед перекрестком. Одна из маршруток выехала из своей полосы и встала на линии разметки, микроавтобус в это время поравнялся с ней. Когда загорелся «зеленый», водители принялись совершать непонятные маневры, чтобы оказаться впереди.
Пензенцев не удивило подобное поведение маршрутчиков, по их словам, такие гонки происходят постоянно. Пользователь Дмитрий усомнился в адекватности водителей с данного видео.
«Ну не верю я, что в здравом уме можно такое вытворять», - написал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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