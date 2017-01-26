В Пензе маршрутка №4 выходила на линию с неисправностью

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26 января 2017, 13:35Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу», чтобы рассказать о маршрутке №4, в салоне которой, по ее словам, не работала печка и был сквозняк.
«Сегодня утром ехала в маршрутном такси № 4. Данное транспортное средство имеет неисправность — не хватает прокладки между окнами, жутко дует, температура на улице и в салоне одинаковая, водитель печку не включает, все пассажиры мерзнут. Два месяца назад было «счастье» проехать в этой маршрутке, когда воздух начал дуть, я обратила внимание водителя на данную проблему, но, видимо, исправлять ситуацию он не стал», - написала она.
На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Андрея Шевченко, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Оконное уплотнение восстановлено. Система отопления салона проверена и находится в рабочем состоянии. С работниками предприятия, отвечающими за выпуск транспортных средств, проведен дополнительный инструктаж о запрещении выпуска на линию автобусов с техническими неисправностями, эксплуатация которых запрещена», - отметил Андрей Шевченко.
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