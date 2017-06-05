05 июня 2017, 14:32Общество В Пензе маршрут №33 продлили до Абековской заставы В Пензе изменили маршрут движения микроавтобусов №33. Ранее они следовали от Западной поляны до Запрудного. Теперь конечной остановкой на маршруте стала «Арбековская застава».

До сих пор на многих указателях в маршрутных такси №33 конечной остановкой в Арбекове остается «Запрудный». Однако теперь микроавтобусы следуют дальше, в микрорайон Арбековская застава.



«В целях совершенствования транспортной сети Пензы и улучшения транспортного обслуживания жителей города с 5 июня 2017 года изменена схема движения автобусов малого класса маршрута №33 путем продления маршрута», - сообщил главный специалист управления транспорта и связи г. Пензы Артур Абасов.



Арбековская застава уже стала конечной для нескольких маршрутов. Здесь останавливаются автобусы малой вместимости под номерами 16, 39, 2а, а также автобусы большой вместимости - №30, №54, №68, №99 и №130. По словам жителей микрорайна, о продлении 33 маршрута они просили еще несколько месяцев назад.



Для жителей Арбековской заставы преимущества очевидны, а вот водители маршрутных такси пока не готовы давать оценку произошедшим изменениям. Единственное, что пока заметили - время в пути увеличилось.



«Не знаем, как у нас получится, время совсем другое стало», - сказал водитель маршрутного такси №33 Вячеслав Цыбаев.

Схема движения маршрутного такси №33 изменилась только в Арбекове. Конечная остановка на Западной поляне по-прежнему – «Дом офицеров».

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