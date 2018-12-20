В Пензе малыши соревновались в плавании на призы Деда Мороза

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20 декабря 2018, 14:03Спорт
20 декабря в ФОКе «Дельфин» в Пензе прошли соревнования по плаванию среди малышей «На призы Деда Мороза» (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, ребята 2010-2012 годов рождения соревновались на дистанциях 25 метров на спине и вольным стилем. Несмотря на то, что занятия начались только в октябре, уже к праздничным соревнованиям дети не только научились плавать, но и смогли преодолеть расстояние в четверть стометровки.
Каждый из маленьких спортсменов получил сладкий приз, а победителям и призерам в каждом возрасте вручили грамоты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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