В Пензе малыши соревновались в плавании на призы Деда Мороза

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, ребята 2010-2012 годов рождения соревновались на дистанциях 25 метров на спине и вольным стилем. Несмотря на то, что занятия начались только в октябре, уже к праздничным соревнованиям дети не только научились плавать, но и смогли преодолеть расстояние в четверть стометровки.

Каждый из маленьких спортсменов получил сладкий приз, а победителям и призерам в каждом возрасте вручили грамоты, пишет ИА «Пенза-Пресс».