В Пензе малыш оказался заложником квартиры

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04 октября 2019, 13:33Общество
В Пензе ребенок заперся в квартире, его мать не могла попасть внутрь.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина позвонила дежурному службы «01» и рассказала ему о случившемся.
Пензячка пояснила, что вышла из квартиры, а малыш закрыл дверь изнутри и не открывал ее. Все время, пока на место ехали спасатели, ребенок был дома один.
Специалисты вскрыли входную дверь и мать смогла зайти внутрь. Малыш не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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