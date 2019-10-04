В Пензе малыш оказался заложником квартиры

В Пензе ребенок заперся в квартире, его мать не могла попасть внутрь.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина позвонила дежурному службы «01» и рассказала ему о случившемся.

Пензячка пояснила, что вышла из квартиры, а малыш закрыл дверь изнутри и не открывал ее. Все время, пока на место ехали спасатели, ребенок был дома один.

Специалисты вскрыли входную дверь и мать смогла зайти внутрь. Малыш не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».