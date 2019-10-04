04 октября 2019, 13:33Общество

В Пензе малыш оказался заложником квартиры

В Пензе ребенок заперся в квартире, его мать не могла попасть внутрь.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, женщина позвонила дежурному службы «01» и рассказала ему о случившемся.

Пензячка пояснила, что вышла из квартиры, а малыш закрыл дверь изнутри и не открывал ее. Все время, пока на место ехали спасатели, ребенок был дома один.

Специалисты вскрыли входную дверь и мать смогла зайти внутрь. Малыш не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/10/4/9244471

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