10 мая 2017, 14:04Общество В Пензе люди с ограниченными возможностями участвовали в «Вахте памяти» Пензенцы с ограниченными возможностями здоровья приняли эстафету поколений «Вахта памяти». Они собрались в сквере «Журавли», чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

9 Мая - праздник для всех. Пензенцы с ограниченными возможностями здоровья собрались в сквере «Журавли», чтобы отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.



«72 года назад русский народ победил фашизм в Великой Отечественной войне, при этом проявив мужество, храбрость, проявив силу русского духа и силу русского оружия», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.



Эстафета поколений «Вахта памяти»- уникальная акция, которая стала уже традиционной. В преддверии 9 Мая люди с ограниченными возможностями здоровья встают в один строй со здоровыми людьми, чтобы отдать дань уважения и памяти героям Великой Отечественной. Свой герой есть у каждого участника акции. Для Григория Кристалева - это отец.



«До Берлина дошел, в Калинине был, в Ржеве страшная битва была. Он не особо любил об этом рассказывать, тем более родному близкому человеку», - рассказал он.

Участники эстафеты поколений подготовили небольшой концерт. Свои таланты продемонстрировали певцы и артисты театра жестовой песни.



Участники акции торжественным маршем проследовали от сквера «Журавли» до Монумента боевой и трудовой славы пензенцев. Возглавили колонну барабанщики из школы №70.



В память о героях Великой Отечественной войны участники эстафеты поколений выпустили в небо белые воздушные шары и возложили цветы к Вечному огню у монумента.

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