В Пензе любитель скорости не вписался в поворот

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14 июня 2019, 14:06Происшествия
14 июня в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись аварии, котороя произошла на улице Окружной в Пензе.
На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости перестроился из правового в крайний левый ряд, обгоняя на пути машины. На повороте авто занесло, и оно улетело в столб на тротуаре. По счастливой случайности, других участников ДТП нет.
Из машины вышел водитель, мужчина держался за голову. Неизвестно, получил ли он какие-то травмы. Официальных данных по факту аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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