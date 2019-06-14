В Пензе любитель скорости не вписался в поворот

14 июня в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись аварии, котороя произошла на улице Окружной в Пензе.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости перестроился из правового в крайний левый ряд, обгоняя на пути машины. На повороте авто занесло, и оно улетело в столб на тротуаре. По счастливой случайности, других участников ДТП нет.

Из машины вышел водитель, мужчина держался за голову. Неизвестно, получил ли он какие-то травмы. Официальных данных по факту аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».