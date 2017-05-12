12 мая 2017, 19:43Общество В Пензе лучших медсестер отметили почетными грамотами 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. В Пензе лучшие представительницы этой профессии получили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора области, Законодательного Собрания и регионального министерства здравоохранения.

Среди 34 награжденных - победители областного этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший средний медицинский и фармацевтический работник».



Медицинские сестры Пензенской области входят в десятку лучших по стране. А в 2016 году на российском конкурсе профессионального мастерства Пенза завоевала первое место в номинации «Лучший фармацевт».

Медицинская сестра - одна из самых гуманных профессий нашего времени. По данным статистики, на плечи медсестер ложится около 80% работы по уходу за больными.

Свой профессиональный праздник в России медицинские сестры стали отмечать с 1993 года. История его возникновения связана с именем Флоренс Найтингейл. Ее считают родоначальницей службы сестер милосердия. Во время Крымской войны она впервые организовала уход за ранеными солдатами, чем способствовала значительному снижению смертности во время боевых действий.

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