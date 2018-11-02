В Пензе лучшие работники региона получили высокие награды

«Я пригласил вас, чтобы отдать должное вашим заслугам, поблагодарить за многолетний добросовестный труд. Каждый из вас является талантливым, успешным и целеустремленным человеком, достигшим больших результатов в работе. Из того, как каждый выполняет на рабочем месте должностные обязанности, как относится к порученному делу, складывается общий результат, динамика роста региональной экономики, создаются предпосылки для дальнейшего повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это очень важно», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поздравил всех участников торжественной церемонии с получением заслуженных наград, пожелал им успехов, здоровья, благополучия и дальнейшего профессионального развития, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Я горжусь тем, что работаю вместе с вами, что в Пензенской области есть такие профессиональные люди, как вы», - подытожил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».