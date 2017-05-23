23 мая 2017, 17:33Общество В Пензе лучшему плиточнику-отделочнику подарят автомобиль В Пензенской области продолжается конкурс профмастерства «Лучший по профессии» (18+). На этот раз в борьбу за почетное звание и ценные призы включились плиточники-отделочники. Местом проведения конкурса стала строящаяся школа на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ.

В здании новой школы кипит работа. Внутри уже приступили к отделке стен и полов. Степень готовности объекта оценил губернатор Пензенской области.



В это время в стенах будущей школы начался конкурс «Лучший по профессии». Сильнейшего выбирают среди плиточников-отделочников. Перед укладкой бежевого керамогранита участники соревнований тщательно подготавливают бетонную поверхность пола.



«Сначала подметаем, потом грунтуем, затем начинаем разбивку и укладываем плитку», - рассказал участник конкурса «Лучший по профессии» Ярослав Исаев.

Конкурсант Сергей Сидоров в профессию пришел пять лет назад. Говорит, что для плиточника важна скорость и аккуратность. На выделенных 50 квадратных метрах отделочные работы парень планирует закончить раньше конкурсного времени. Он искренне надеется, что мастерство его не подведет.



«Первое - это профессионализм. Теоретические знания, практики очень много.

У нас большие объемы, мы всегда готовы, в любой момент», - сказал он.

Как только судьи дали старт соревнованиям, плиточники приступили к работе. Задание конкурса ничем не отличается от повседневной работы - уложить плитку качественно и быстро. За этим следит специальная комиссия.



«Производственный конкурс будет оцениваться по двум группам критериев: выработка, то есть количество созданной продукции за единицу времени, и качественный критерий, который регламентируется сводом правил изоляционно-отделочных покрытий», - пояснил председатель конкурсной комиссии «Лучший плиточник» Александр Пресняков.

После практики участники приступили к теоретической части конкурса. Мастерам предложили ответить на тестовые задания. Профессионалов своего дела, которые по итогам двух этапов смогут показать лучшие результаты, ждут ценные призы. А победителя - главный приз, автомобиль.

Общество

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