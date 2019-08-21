В Пензе лучшему машинисту тепловоза подарят машину

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21 августа 2019, 12:34Общество
В Пензе прошел очередной этап областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший машинист маневрового тепловоза».
За звание лучшего машиниста соревновались восемь опытнейших мастеров своего дела из Пензы и Пензенской области. В течение дня конкурсанты выполняли практические задания и проходили теоретические экзамены.
В итоге лучшим стал Юрий Силуянов, на втором месте – Сергей Серебряков, на третьем – Сергей Андрюшечкин.
«Железнодорожный транспорт в стране развивается, и престиж данной профессии будет расти. Так что конкурс - это не только стимул для специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в профессиональном плане, но и сигнал школьникам делать выбор в пользу этой специальности», - сказал заместитель главы регионального минпрома – начальник управления транспортного обслуживания Сергей Буйлов.
Все участники конкурса получили ценные призы. Лучшему машинисту маневренного тепловоза подарят автомобиль марки Datsun. Церемония награждения пройдет в октябре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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