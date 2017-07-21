В Пензе лось искупался вместе с отдыхающими на пруду

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21 июля 2017, 16:03Общество
Пензенцы записали на видео лося, плавающего на пруду рядом с 6-ой горбольницей вместе с отдыхающими.
В группе «Пенза.live» социальной сети «ВКонтакте» пользователь Андрей Петров выложил видео, на котором лось плывет в пруду рядом с больницей имени Захарьина. Животное переплыло водоем и вышло на противоположном берегу. Лось не обращал никакого внимания на людей, которые купались и плавали неподалеку от него. А вот у отдыхающих все внимание было привлечено к сохатому, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Хотел сказать, что по сравнению с окружающими, лось хорошо проплыл», - написал пользователь.
«Лихо так гребет», - отметил другой подписчик.
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