В Пензе «Литературный привал-2018» признали самым массовым

В Пензе завершилась четвертая по счету акция, направленная на то, чтобы сделать чтение более популярным. Для этого библиотека имени Белинского каждое воскресенье открывала своего рода филиал в сквере Дениса Давыдова с удобными лавками, креслами, подушками, фотозонами и играми для детей.

Организаторы назвали четвертый сезон проекта «Литературный привал» самым массовым. Свою роль сыграла оригинальность - фигуры Лермонтова, Белинского, Радищева, Куприна и Салтыков-Щедрина в полный рост и такой же полный рассказ о них и о литературной Пензе.

«Сегодня представили огромный детский читальный зал, в нем проводятся мастер-классы, выставки, интеллектуальные игры, и даже ориентированные на школьную программу квесты, с использованием QR-кодов», - рассказала редактор научно-методического отдела центральной публичной библиотеки имени Белинского, пиар-менеджер проекта «Литературный привал» Елена Лобанкина.

После сканирования QR-кода через специальное приложение программа выводила вопрос и подсказку, название книги и номер страницы, где искать ответ. Так, например, целыми семьями пензенцы выясняли, что свое название альпинисты получили в честь Альп.

Через такое задание прошли все, кто пришел на «Литературный привал». Но организаторы отмечают и другую тенденцию - все становится читающих семей, которые и приходят на такие мероприятия.

При желании можно было выйти и за пределы уютного книжного уголка - библиотекари проводили по Пензе реальную и виртуальную экскурсии. Организаторы рассчитывают возобновить проект «Литературные привалы» и следующим летом (0+).