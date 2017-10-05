05 октября 2017, 16:32Общество В Пензе ликвидируют свалку на ул. Краснознаменной Специалисты регионального минлесхоза провели внеплановую проверку в Пензе.

Рейд провели по факту обращения, которое поступило из администрации Ленинского района города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Во время проверки на территории рядом с домом №72 по улице Краснознаменной участники выявили свалку.

«Минлесхозом Пензенской области для принятия мер по ликвидации вышеуказанной несанкционированной свалки данная информация направлена в администрацию города Пензы», - сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/10/5/12380049

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