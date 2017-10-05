В Пензе ликвидируют свалку на ул. Краснознаменной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 октября 2017, 16:32Общество
Специалисты регионального минлесхоза провели внеплановую проверку в Пензе.
Рейд провели по факту обращения, которое поступило из администрации Ленинского района города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Во время проверки на территории рядом с домом №72 по улице Краснознаменной участники выявили свалку.
«Минлесхозом Пензенской области для принятия мер по ликвидации вышеуказанной несанкционированной свалки данная информация направлена в администрацию города Пензы», - сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
05 октября 2017, 19:30Для пензенских учителей выступили музыканты продюсерской группы Г. Лепса
05 октября 2017, 19:23Более 200 пензенских футболистов смогли увидеть Кубок FIFA
05 октября 2017, 19:11Пензенские студенты окунулись в атмосферу арабского мира
05 октября 2017, 18:53Пензенские студенты могут принять участие в антинаркотическом марафоне
05 октября 2017, 18:43В 2017 году с укусами клещей в больницы обратились более 1500 пензенцев
05 октября 2017, 18:37В Пензе угонщикам отечественных машин грозит до 7 лет
05 октября 2017, 17:59В Никольске на закрытии симпозиума по стеклу покажут новую скульптуру
05 октября 2017, 17:33В Пензе футбольные болельщики увидели Кубок FIFA