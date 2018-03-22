В Пензе ликвидируют последствия снегопада

В Пензе продолжается снегопад, а жители продолжают жаловаться на качество уборки дорог и дворов и многометровые заторы. Коммунальные службы отмечают, что именно сейчас, в марте, выпало самое большое за весь сезон количество снег. Синоптики сообщают, что снегопады в Пензе продлятся до следующей среды.

Пенза встретила второй день снегопада мелкими авариями и многометровыми заторами на дорогах. Автомобилисты оценили проходимость дорог на три с плюсом.

Магистрали в центре, или на красной линии Пензы, конечно, оказались в выгодном географическом положении, их, наравне с путепроводами и мостами, очищают в первую очередь. Дорогам в спальных районах и частному сектору повезло не так сильно.

В коммунальных службах приводят статистику, что ночью 75 единиц техники обрабатывали дороги противогололедной смесью, а днем более 50 машин пытались вывести снег. За тем, чтобы рабочие выполняли задачу, следят с помощью системы ГЛОНАСС, качество работы проверяют мастера. Спецмашинам, которые проезжают по заснеженным улицам с поднятыми щетками или не разбрасывают пескосоляную смесь, дорожники находят свое объяснение.

«За каждой пескоразбрасывательной машиной закреплен маршрут, то есть она двигается по определенной траектории, если вы видите, что разброс песка не происходит, значит, она едет на свою линию, это распространяется и на технику со щетками», - объяснил директор МУП «Пензадормост» Максим Иванкин.

Во дворах - более плачевная ситуация. Самые мощные за этот зимний сезон мартовские снегопады практически полностью занесли выброшенные новогодние елки и припаркованные автомобили. Некоторые водители даже не решились выехать на дорогу. Пешеходных тротуаров за выпавшими осадками не было видно вовсе, от дороги остаются узкие тропинки, а на автомобильных дорогах во дворах заносит, даже мам с колясками.

По прогнозам синоптиков, осадки в Пензе продлятся до середины следующей недели. Пензенцам рекомендуется следить за SMS-предупреждениями от регионального МЧС и быть внимательными на дорогах.