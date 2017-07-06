В Пензе ликвидируют последствия ливня

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06 июля 2017, 10:31Общество
В Пензе организовали мероприятия по ликвидации последствий сильного дождя.
Администрация Железнодорожного района совместно с несколькими городскими МУПами проводит мероприятия по откачке дождевых вод по улицам Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова. Работы ведутся с целью исключения угрозы подтопления территорий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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