06 июля 2017, 10:31Общество В Пензе ликвидируют последствия ливня В Пензе организовали мероприятия по ликвидации последствий сильного дождя.

Администрация Железнодорожного района совместно с несколькими городскими МУПами проводит мероприятия по откачке дождевых вод по улицам Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова. Работы ведутся с целью исключения угрозы подтопления территорий, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Работы продолжаются», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/organizovany_meropriyatiya_po_likvidatsii_posledstviy_silnogo_dozhdya_/