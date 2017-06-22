22 июня 2017, 19:09Общество В Пензе ликвидировали условный пожар В четверг, 22 июня, в одном из пензенских бизнес-центров «вспыхнул» пожар. По легенде учений возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания.

К зданию были стянуты расчеты пензенского пожарно-спасательного центра, автоколенчатый подъемник и автолестница. Приехавшие на место условного возгорания пожарные отработали действия по спасению людей из высотных зданий при помощи канатно-спускового устройства.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Пензенской области, зачастую трудности в работе пожарных создают водители, которые неправильно паркуют свои автомобили, тем самым затрудняя проезд пожарной техники к месту происшествия.

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