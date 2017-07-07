07 июля 2017, 12:30Общество В Пензе ликвидировали еще четыре свалки В Пензе ликвидировали несколько незаконных свалок.

По сообщению пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, свалки находились вблизи Сурского моста, на Шуисте (на пляже и напротив домов №101-105), а также в поселке Ахуны.

Свалки выявили сотрудники регионального минлесхоза. Наведение порядка на городских территориях организовали сотрудники управления ЖКХ города Пензы.

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