07 июля 2017, 12:30Общество

В Пензе ликвидировали еще четыре свалки

В Пензе ликвидировали несколько незаконных свалок.

По сообщению пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, свалки находились вблизи Сурского моста, на Шуисте (на пляже и напротив домов №101-105), а также в поселке Ахуны.

Свалки выявили сотрудники регионального минлесхоза. Наведение порядка на городских территориях организовали сотрудники управления ЖКХ города Пензы.

Общество
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