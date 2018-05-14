14 мая 2018, 14:34Общество

В Пензе лихой маневр легковушки попал в объектив регистратора

В центре Пензы отечественная легковушка совершила лихой маневр. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал запись с камеры видеорегистратора в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». События разворачивались на перекрестке улиц Либерсона и Кирова.

На кадрах видно, как легковушка проехала на красный сигнал светофора с крайней правой полосы и повернула налево, хотя такой маневр был разрешен только машинам, движущимся по левой полосе. Это действие могло стать причиной ДТП.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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