13 декабря 2017, 17:06Общество

В Пензе лихой маневр автоледи попал на видео

В Сети появилось видео, на котором автомобиль разворачивается на дороге, при этом создавая помеху движущимся машинам.

Запись с камеры регистратора пользователь разместил в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль неожиданно разворачивается на дороге по улице Кижеватова. Водитель совершает маневр с нарушением ПДД: с крайнего правого ряда, при этом, создав помеху другим транспортным средствам.

По словам автора ролика, за рулем машины находилась девушка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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