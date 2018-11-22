В Пензе лидера «бековских затворников» оставили в психбольнице еще на полгода

Об этом ходатайствовал главный врач областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова. В результате мужчина проведет в лечебном учреждении еще как минимум полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Напомним, осенью 2007 года 35 человек закрылись в подземелье и собирались пережить там грядущий, по их мнению, конец света. В заточенье они пробыли полгода, за это время умерли две женщины. При этом лидер так называемых «бековских затворников» сам в подземелье не полез.

8 августа 2008 года Бековский районный суд признал мужчину, называвшему себя «схимонах Максим» или «убогий Петр», виновным в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с противоправными действиями, а также в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности или отношения к религии. Пропаганду национальной и религиозной ненависти судебные эксперты нашли в написанных им книгах.

От уголовной ответственности мужчину освободили, так как его признали невменяемым, пишет ИА «Пенза-Пресс».