22 ноября 2018, 17:06Общество

В Пензе лидера «бековских затворников» оставили в психбольнице еще на полгода

Первомайский районный суд Пензы вынес решение снова продлить срок принудительного лечения организатору «бековских затворников» Петру Кузнецову.

Об этом ходатайствовал главный врач областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова. В результате мужчина проведет в лечебном учреждении еще как минимум полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Напомним, осенью 2007 года 35 человек закрылись в подземелье и собирались пережить там грядущий, по их мнению, конец света. В заточенье они пробыли полгода, за это время умерли две женщины. При этом лидер так называемых «бековских затворников» сам в подземелье не полез.

8 августа 2008 года Бековский районный суд признал мужчину, называвшему себя «схимонах Максим» или «убогий Петр», виновным в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с противоправными действиями, а также в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности или отношения к религии. Пропаганду национальной и религиозной ненависти судебные эксперты нашли в написанных им книгах.

От уголовной ответственности мужчину освободили, так как его признали невменяемым, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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