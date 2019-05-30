В Пензе летний сезон проекта «Детский спорт» открыла олимпийская чемпионка

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что партия «Единая Россия» с момента своего создания уделяет большое внимание развитию физической культуры, массового и детского спорта.

«Это наша принципиальная позиция. За пять лет реализации проекта обновлены 90 спортивных залов в сельских школах Пензенской области. В этом году будут реконструированы еще 12. Число дворовых тренеров превысило 150 человек, которые регулярно тренируют десятки мальчишек и девчонок на городских и сельских дворовых территориях. Сформированы команды, которые сейчас работают на постоянной основе: футбольные, волейбольные, хоккейные. Тренировки бесплатные, дети и тренеры бесплатно полностью экипируются», - отметил Валерий Лидин.

Софья Великая поздравила всех с открытием сезона.

«Желаю вам быть здоровыми, счастливыми, хочу пожелать, чтобы заниматься физкультурой было в удовольствие, чтобы каждые соревнования проходили для вас с пользой. Показывайте окружающим, друзьям, что спорт - это нужно, это необходимо. Спорт дает нам силу»,- сказала спортсменка.

Валерий Лидин и Софья Великая вручили ребятам золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также поздравления прозвучали от члена президиума политсовета регионального отделения партии, координатор партпроекта «Городская среда», глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, депутаты фракций «Единая Россия» областного Законодательного Собрания, Пензенской городской Думы, сторонники партии.

«С целью оздоровления, организации активного отдыха детей мы уже 10 лет реализуем общероссийский проект «Дворовый тренер». Нам важно, чтобы ребята проводили время не за компьютерными играми, а на свежем воздухе, в кругу своих друзей. Чтобы они росли крепкими, выносливыми, умели работать в команде, стали настоящими победителями», - поделился впечатлениями о мероприятии Виктор Кувайцев

Гости спортивного праздника вручили каждому тренеру комплекты формы для проведения тренировок от регионального отделения партии «Единая Россия». В рамках традиционной акции «Подари детям мяч», организованной по инициативе и при непосредственном участии депутатов фракции «Единая Россия» Пензенской городской Думы, представителям дворовых команд, тренерам-организаторам передали спортивный инвентарь для организации тренировок.

В рамках реализации проекта «Детский спорт» с июня по август два раза в неделю по три часа на 20 площадках, расположенных в разных районах города, будут работать дворовые тренеры. Они будут заниматься с ребятами футболом, волейболом, баскетболом и др.