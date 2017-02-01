01 февраля 2017, 14:31Происшествия В Пензе легковушка врезалась в снежный вал В Пензе на ул. Долгорукого «ВАЗ-21099» наехал на снежный вал

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла возле №21.

В результате 31-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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