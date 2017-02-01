В Пензе легковушка врезалась в снежный вал

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 февраля 2017, 14:31Происшествия
В Пензе на ул. Долгорукого «ВАЗ-21099» наехал на снежный вал
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла возле №21.
В результате 31-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 февраля 2017, 19:17В Пензе стартовали чемпионат и первенство области по плаванию
01 февраля 2017, 19:08Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась из Санкт-Петербурга с 4 очками
01 февраля 2017, 19:02В Пензе открылась обновленная выставка художника Горюшкина-Сорокопудова
01 февраля 2017, 18:53В Пензе под руководством приглашенного дирижера исполнили Шуберта
01 февраля 2017, 18:48Страшное ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек
01 февраля 2017, 18:40Неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличат пенсии
01 февраля 2017, 18:02В Пензе прокомментировали инцидент с лежащей на полу пациенткой
01 февраля 2017, 17:58Двоих пензенцев подозревают в совершении пяти грабежей