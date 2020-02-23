В Пензе легковушка врезалась в машину полиции

Пользователи в Сети рассказали о ДТП с участием авто полицейских, авария произошла в Пензе.

Пост с информацией об аварии появился вечером 24 февраля в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«ГПЗ. «Четырнадцатая» врезалась в машину полиции. Время - 22:00», - написал пользователь.

На кадрах видно, как автомобили стоят на тротуаре. Судя по всему, повреждения у транспортных средств незначительные. Официальной информации нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть предельно аккуратными за рулем. Также не следует ездить на машине в нетрезвом виде.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, расскажите об этом в дежурную часть по телефонам: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02», - сообщили инспекторы, пишет ИА «Пенза-Пресс».