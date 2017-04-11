11 апреля 2017, 16:33Происшествия В Пензе легковушка влетела в столб В Пензе на проспекте Победы, 100 произошло ДТП – «ВАЗ-21104» врезался в световую опору.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем находился 25-летний парень, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В результате аварии пострадала 25-летняя девушка, также находившаяся в салоне легковушки. С травмами ее доставили в больницу.

«Водитель автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен», - добавили в ведомстве.

Происшествия

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