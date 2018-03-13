В Пензе легковушка сбила женщину

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 12 марта в 19.50. Напротив дома №20б по улице 8 Марта автомобиль «ВАЗ-21083», за рулем которого был 36-летний мужчина, сбил 53-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».