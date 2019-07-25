В Пензе легковушка протаранила жилой дом

В одном из пензенских дворов по улице 8 Марта произошло ДТП. В соцсети пользователи разместили фотографии с места аварии.

На фото видно, что автомобиль отечественного производства влетел в девятиэтажный дом. Похоже, что удар был сильный, так как капот машины сложился пополам.

«В машине было трое человек, они гоняли во дворе, поворачивали на углу, но не получилось, и авто влетело в дом через забор. Двое успели убежать, а водитель срывал номера и потерял время, потом тоже попытался убежать, но его поймали», - рассказала очевидица происшествия.

В аварии никто не пострадал. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».