В Пензе легковушка протаранила жилой дом

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25 июля 2019, 09:31Происшествия
В одном из пензенских дворов по улице 8 Марта произошло ДТП. В соцсети пользователи разместили фотографии с места аварии.
На фото видно, что автомобиль отечественного производства влетел в девятиэтажный дом. Похоже, что удар был сильный, так как капот машины сложился пополам.
«В машине было трое человек, они гоняли во дворе, поворачивали на углу, но не получилось, и авто влетело в дом через забор. Двое успели убежать, а водитель срывал номера и потерял время, потом тоже попытался убежать, но его поймали», - рассказала очевидица происшествия.
В аварии никто не пострадал. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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