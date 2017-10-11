11 октября 2017, 14:37Происшествия В Пензе легковушка «нырнула» под «ГАЗель» В Сети появились фотографии с места аварии на улице Окружной в Пензе.

Подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографии, на которых видно, как капот легкового автомобиля заехал под заднюю часть «ГАЗели». Кроме того, на кадрах – две машины скорой помощи.

Что стало причиной аварии, а также есть ли пострадавшие, неизвестно. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Происшествия

просмотров 109

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме: