В Пензе легковушка «нырнула» под «ГАЗель»

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11 октября 2017, 14:37Происшествия
В Сети появились фотографии с места аварии на улице Окружной в Пензе.
Подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографии, на которых видно, как капот легкового автомобиля заехал под заднюю часть «ГАЗели». Кроме того, на кадрах – две машины скорой помощи.
Что стало причиной аварии, а также есть ли пострадавшие, неизвестно. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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