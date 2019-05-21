В Пензе легковушка не поделила дорогу с фурой. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 мая 2019, 11:03Происшествия
В одном из пензенских инстаграм-аккаунтов пользователь разметил видеозапись с места аварии у монумента «Катюша».
ДТП случилось на перекрестке улиц Баумана, Тухачевского и Свердлова около десяти часов вечера 21 мая. Судя по кадрам, авто и большегруз поворачивали направо, но кто-то не уступил дорогу, и легковушка оказалась придавлена фурой. Виновника аварии определят сотрудники ГИБДД.
Пользователи выразили надежду, что в аварии все остались живы. Данных о пострадавших, как и официальной информации об аварии, нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 мая 2019, 12:36Стала известна личность сбитого на ул. Суворова мужчины
22 мая 2019, 12:04Хоккеист из Пензы будет играть за питерский клуб
22 мая 2019, 11:34В дома пензенцев вернули воду
22 мая 2019, 11:03В Пензе легковушка не поделила дорогу с фурой. ВИДЕО
22 мая 2019, 10:33Все – в огне. Крупный пожар в Арбеково снял случайный свидетель
22 мая 2019, 10:02На ГПЗ-24 в 2020 году начнут строить новую школу
22 мая 2019, 09:32Сильный удар. На ул. Суворова сбили мужчину
22 мая 2019, 08:37ЕР предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке