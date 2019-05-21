В Пензе легковушка не поделила дорогу с фурой. ВИДЕО

В одном из пензенских инстаграм-аккаунтов пользователь разметил видеозапись с места аварии у монумента «Катюша».

ДТП случилось на перекрестке улиц Баумана, Тухачевского и Свердлова около десяти часов вечера 21 мая. Судя по кадрам, авто и большегруз поворачивали направо, но кто-то не уступил дорогу, и легковушка оказалась придавлена фурой. Виновника аварии определят сотрудники ГИБДД.

Пользователи выразили надежду, что в аварии все остались живы. Данных о пострадавших, как и официальной информации об аварии, нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».