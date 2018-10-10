В Пензе «Лагуна» готовится к чемпионату по мини-футболу

Пензенская «Лагуна-УОР» завершает подготовку к новому сезону чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Уже в пятницу, 12 октября, дружина Михаила Крюкова сыграет против гостей из Орла. В преддверии старта турнира «Лагуна» провела открытую тренировку.

К старту нового сезона футболистки пензенской «Лагуны-УОР» подошли в приподнятом настроении. Главный тренер отмечает: моральное состояние игроков - немаловажная составляющая тренировочного процесса. В Преддверии чемпионата «Лагуна-УОР» впервые за несколько лет провела сборы за пределами региона - в Краснодарском крае. Единственное, чего, по словам Михаила Крюкова, не хватило в межсезонье - это контрольных игр.



«Одно дело - готовиться и набирать форму. Во всех компонентах, в принципе я считаю, поработали хорошо. Это касается и физической подготовки, и тактической, и технической. Но вот именно игрового тонуса, конечно, не хватает. Будем набирать форму через игры», - сказал главный тренер.

В межсезонье состав «Лагуны» изменился. Команду покинула Ольга Тигина, которая будет выступать в стане принципиального соперника желто-синих, - питерской «Авроры», а Кристина Хайрулина продолжит карьеру в Красноярске. Состав пополнили два молодых игрока - сестры Дарья и Наталья Навозовы, которые выступают на позициях вратаря и универсала соответственно.



«Вообще, за прошедшие два года мы очень сильно омолодились. И, я считаю так, что девочки, которые пришли в команду, уже сейчас создают конкуренцию девчонкам, которые на протяжении четырех-пяти лет в команде. Конкуренция - это движение вперед», - отметил президент МФК «Лагуна-УОР» Владимир Антонов.

Первые матчи «Лагуны» в рамках чемпионата России обещают быть напряженными. В предыдущие годы именно в играх с «ОрелГТУ» пензенская команда регулярно теряла очки. Матч (0+) первого тура пройдет 12 октября в ФОКе «Спутник». Начало - в 18.00.